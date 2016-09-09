Пловец Богодайко принес Украине первое золото Паралимпиады

07:48, 09 сентября 2016
Рио-2016
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Украинский пловец выиграл мужскую стометровку на спине.

Reuters

Украинский пловец Евгений Богодайко выиграл золотую медаль Паралимпийских игр, став лучшим на дистанции в 100 метров на спине (категория S7,нарушение опорно-двигательного аппарата).

22-летний спортсмен преодолел дистанцию за 1:10.55. Серебро завоевал британец Джонатан Фокс (1:10.78), бронзу - бразилец Итало Перейра (1:12.48).

Отметим, что на Паралимпиаде-2012 в Лондоне Богодайко выиграл четыре медали в плавании - две золотых и две серебряных. 

В первый день Паралимпиады-2016 Украина завоевала девять медалей в плавании - золото, серебро и семь бронз.

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