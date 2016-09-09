Дубров выиграл для Украины первое серебро на Паралимпиаде в Рио

Украинский пловец Денис Дубров выиграл серебрянную медаль на Паралимпиаде-2016.

Он выступал в категории SB6 для спортсменов существенным повреждением ног.

Дубров преодолел дистанцию в 100 метров брассом за 1:05.10. Большую часть заплыва он лидировал, но перед финишем уступил первое место Кевину Полу из ЮАР, время которого - 1:04.86.

Читайте такжеПловцы Семененко и Хруль принесли Украине еще две бронзы Паралимпиады-2016В другом заплыве Ольга Свидерская выиграла бронзовую медаль в заплыве на 100 метров вольным стилем. Она выступала в категории S3 - для спортсменов, которые не могут использовать в соревнованиях ноги и туловище.

Время Свидерской - 1:34.86. Победила в этом заплыве казашка Зульфия Габидуллина, которая установила мировой рекорд (1:30.07).

Серебрянная медаль Дуброва стала первой для Украины на Паралимпиаде-2016. Также в активе Украины семь бронзовых медалей.