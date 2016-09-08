Пловцы Семененко и Хруль принесли Украине еще две бронзы Паралимпиады-2016
23:59, 08 сентября 2016Рио-2016
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Украина в течение первого дня собрала уже шесть бронзовых медалей.
Оксана Хруль стала бронзовой призеркой Игр-2016 / sport.pl.ua
Украинские пловцы Ярослав Семененко и Оксана Хруль выиграли бронзовые медали в соревнованиях по плаванию на 100 метров на спине в рамках Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
Они выступали в категории S6 для спортсменов с такими видами инвалидности, как существенный ущерб конечностей или потери конечностей.
Ярослав Семененко взял бронзу со временем 1:15.41. Он уступил первые места китайцам Тао Женю и Хонгвангу Джиу.
Хруль также уступила двум представительницам Китая, причем победительница заплыва Линлин Сон установила мировой рекорд - 1:21.43. Время украинки - 1:26.82.
Эти медали стали пятой и шестой для Украины на Паралимпиаде-2016.
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