Пловцы Семененко и Хруль принесли Украине еще две бронзы Паралимпиады-2016

Украинские пловцы Ярослав Семененко и Оксана Хруль выиграли бронзовые медали в соревнованиях по плаванию на 100 метров на спине в рамках Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Они выступали в категории S6 для спортсменов с такими видами инвалидности, как существенный ущерб конечностей или потери конечностей.

Ярослав Семененко взял бронзу со временем 1:15.41. Он уступил первые места китайцам Тао Женю и Хонгвангу Джиу.

Хруль также уступила двум представительницам Китая, причем победительница заплыва Линлин Сон установила мировой рекорд - 1:21.43. Время украинки - 1:26.82.

Эти медали стали пятой и шестой для Украины на Паралимпиаде-2016.