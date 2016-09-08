Украинские дзюдоисты выиграли две бронзовые медали на Паралимпиаде-2016

Украинские дзюдоисты Юлия Галинская и Давид Хорава выиграли бронзовые медали в соревнованиях на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

На Паралимпиаде в дзюдо выступают спортсмены с проблемами зрения.

Галинская, выступавшая в весовой категории до 48 кг, победила в бронзовом финале японку Шизуку Хангай. Во второй части схватки ей удался прием Ко Учи Гари, который принес ей победу и медаль. Отметим, что на Паралимпиаде-2012 в Лондоне Галинская также выиграла бронзовую медаль Паралимпиады.

Давид Хорава в бронзовом финале для спортсменов весовой категории до 66 кг победил Йонг Сок Парка. Схватка продлилась 22 секунды, в течение которых украинец совершил несколько удачных приемов. Поединок завершился после того, как Хораве удался прием удэ-хишиги-удэ-гатаме.

На Паралимпиаде-2012 Хорава віиграл золотую медаль.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские спортсмены добыли две бронзы в легкой атлетике - прыжках в длину и толкании ядра.