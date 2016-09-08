Паралимпийский комитет Беларуси избежал наказания за флаг РФ на церемонии открытия - наказали только несшего флаг чиновника

Паралимпийский комитет Беларуси избежал санкций со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК) за появление российского флага на церемонии открытия Игр-2016. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-атташе МПК Крэйг Спенс, сообщает ТАСС.

"Речь идет о госте в делегации сборной Белоруссии. Это индивидуальный протест. Мы так его расцениваем, поэтому применили санкции только к этому человеку - отозвали его аккредитацию", - сказал Спенс, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Также он несколько раз подчеркнул, что человек с флагом был "не спортсменом и не тренером", поэтому "решить вопрос было проще".

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"На наш взгляд, вопрос закрыт. Сегодня мы разговаривали с Паралимпийским комитетом Белоруссии и сказали им, что правила есть правила. Политические протесты запрещены на Паралимпийских играх, - добавил пресс-атташе МПК. - Если они продолжат такие протесты, тогда мы будем думать о дальнейших мерах".

Как сообщал УНИАН, член делегации сборной Беларуси директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Андрей Фомочкин пронес флаг России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм. Позже за этот поступок он был лишен аккредитации на Игры.

Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх - 2016. 7 августа МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.