Украинец Катышев выиграл бронзовую медаль Паралимпиады-2016

Украинский легкоатлет Руслан Катышев выиграл бронзовую медаль Паралимпийских игр на соревнованиях по прыжкам в длину.

33-летний одессит на соревнованиях для спортсменов с наивысшим уровнем проблем со зрением (категория T11), прыгнул на 6,20 метра. Золото завоевал бразилец Рикардо Коста де Оливейра (6,52 м), серебро - американец Лекс Джилетт (6,44 м).

Отметим, что для Руслана Катышева эта медаль стала третьей на Паралимпиадах. На Играх-2012 в Лондоне он выиграл золото в прыжках в длинну, а также бронзу в тройном прыжке.

Как сообщал УНИАН, первую медаль на Паралимпиаде-2016 для Украины принес Роман Данилюк в толкании ядра.