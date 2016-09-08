Кенийский атлет выиграл первую медаль Паралимпиады в Рио
16:38, 08 сентября 2016Рио-2016
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Самвел Кимани стал лучшим в забеге на 5000 метров для незрячих спортсменов.
Reuters
Кениец Самвел Кимани стал обладателем первой золотой медали Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
26-летний спортсмен выиграл забег на 5 000 метров для спортсменов категории T11 - те, кто полностью не видит или может распознавать лишь солнечный свет.
Кимани при поддержке поводыря Джеймс Бойта преодолел дистанцию за 15:16.11. Украинцы в этом соревновании не участвовали.
Отметим, что Для Кимани это не первая паралимпийская медаль. Ранее он выигрывал серебро на Паралимпиаде-2008 в Пекине.
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