Кенийский атлет выиграл первую медаль Паралимпиады в Рио

Кениец Самвел Кимани стал обладателем первой золотой медали Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

26-летний спортсмен выиграл забег на 5 000 метров для спортсменов категории T11 - те, кто полностью не видит или может распознавать лишь солнечный свет.

Кимани при поддержке поводыря Джеймс Бойта преодолел дистанцию за 15:16.11. Украинцы в этом соревновании не участвовали.

Отметим, что Для Кимани это не первая паралимпийская медаль. Ранее он выигрывал серебро на Паралимпиаде-2008 в Пекине.