Белорусского чиновника лишили аккредитации за демонстрацию флага РФ на церемонии открытия Паралимпиады

Международный паралимпийский комитет принял решение аннулировать аккредитацию члена делегации Беларуси в Рио-де-Жанейро, который демонстративно размахивал флагом РФ во время церемонии открытия Паралимпиады, сообщил в своем Twitter директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс.

"МПК аннулировала аккредитацию человека, который нес российский флаг в составе белорусской делегации на церемонии открытия", - написал Спенс.

Читайте такжеМинск о российском триколоре на открытии Паралимпиады: это наша государственная позиция

Ранее в СМИ уже опубликовали имя чиновника, которым оказался директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Андрей Фомочкин. Примечательно, что он родился в российском Армавире (Краснодарский край).

О том, будут ли применяться санкции к сборной Беларуси в целом, пока ничего не сообщается.

Как сообщал УНИАН, инцидент с делегацией сборной Беларуси, один из членов которой появился на церемонии открытия Игр с российским флагом, произошел в ночь на четверг на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро, где и состоялась церемония открытия Паралимпиады.