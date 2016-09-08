Минск о российском триколоре на открытии Паралимпиады: это наша государственная позиция

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал белорусского делегата, который пронес российский триколор на открытии Паралимпиады. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

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"Вынос флага во время церемонии открытия — инициатива белорусской делегации. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что это позиция государственная и это в том числе позиция президента страны и президента нашего Паралимпийского комитета. Мы солидарны с российскими паралимпийцами", — сказала Эйсмонт.

По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика, белорусский спортсмен, несший на открытии паралимпийских игр в Рио российский флаг, поступил по-мужски: "Это поступок. Наш спортсмен поступил серьезно, по-товарищески и по-мужски… Если за такие поступки надо отвечать — будем отвечать".

При этом, как пишут "РИА Новости", пресс-секретарь МИД отметил, что не готов комментировать это с точки зрения правил проведения паралимпийских игр.

Как ранее сообщал УНИАН, член белорусской делегации во время церемонии открытия Паралимпиады в Рио пронес флаг России, чьи спортсмены временно отстранены от соревнований после доклада Всемирного антидопингового агентства. Международный паралимпийский комитет решит, нужно ли применять санкции.