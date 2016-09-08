Установлена личность белоруса, пронесшего флаг России на открытии Паралимпиады

Личность члена сборной Беларуси, вынесшего флаг РФ на церемонии открытия Паралимпиады-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро, установлена, сообщил журналист Press Association Мэтт МакГихэн в своем Twitter.

"Флаг конфискован. МПК (Международный паралимпийский комитет) решает вопрос о том, какие меры к нему будут применены", - написал МакГихэн.

В свою очередь в Паралимпийском комитете России заявили агентству Р-Спорт, что ожидали этого и предлагают наградить белорусов Орденом дружбы.

"В принципе, мы ожидали этого от белорусской команды. Президент их паралимпийского комитета Олег Шепель говорил, что российский флаг будет обязательно на открытии. Но то, что они наберутся смелости и пройдут с флагом - это просто здорово. Я бы дала Орден дружбы, потому что не каждый решится совершить такой поступок", - заявила вице-президент ПКР, 13-кратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Рима Баталова.

Как сообщал УНИАН, Международный паралимпийский комитет будет расследовать инцидент с делегацией сборной Беларуси, один из членов которой появился на церемонии открытия Игр с российским флагом.

Прежде чем флаг у него забрали, мужчина прошел с ним по стадиону несколько десятков метров.

7 августа Международный паралимпийский комитет объявил о решении отстранить сборную России от Паралимпийских игр.