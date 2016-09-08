В первый соревновательный день Паралимпиады медали будут разыграны в 6 видах спорта

Сегодня в Рио-де-Жанейро пройдет первый соревновательный день Паралимпиады-2016, в рамках которого будут разыграны медали в 6-ти видах программы, сообщает официальный сайт соревнований.

Первые чемпионы и призеры определятся в легкой атлетике, а затем награды разыграют представители велоспорт-трека, пауэрлифтинга, дзюдо, стрельбы и плавания.

В легкой атлетике первая награда будет разыграна уже в 10.00 по местному времени (16.00 по Киеву) в забеге мужчин на 5000 метров. Впрочем, представитель Украины первым чемпионом Рио не станет точно - наши атлеты в этом забеге не участвуют. Также наших представителей нет в списке участников соревнований в секторе для толкания ядра и метания диска.

Первым финалом с участием спорстмена сборной Украины станет мужской турнир по прыжкам в длину, где выступит обладатель золотой и бронзовой медалей Паралимпиады-2012 инвалид первой группы одессит Руслан Катышев. Соревнования стартуют в 10.25 по местному времени (16.25 по Киеву). Всего в легкой атлетике в первый день будет разыграно 10 комплектов медалей.

В велоспорт-треке будет разыграно 8 комлпектов медалей (с 22.00 до 00:00 по Киеву), в дзюдо - 4 комплекта наград, по две весовые категории у мужчин и женщин (21.30 - 23.00), в пауэрлифтинге - два комплекта наград, по одному у мужчин и женщин (19.00 и 22.00), в стрельбе - также два комплекта наград, по одному у мужчин и женщин (16.30 и 20.30) и в плавании самая насыщенная программа - 16 комплектов наград (23:30 - 03.00).

Всего, в первый день соревнований будет разыграно 42 комплекта наград.

Как сообщал УНИАН, Паралимпиада-2016 проходит в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.