Открытие Паралимпиады: делегат от Беларуси шел с российским флагом (фото, видео)

Прежде чем флаг у него забрали, мужчина прошел с ним по стадиону несколько десятков метров. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Как известно, спортсмены из РФ не смогли принять участие в Паралимпийских играх из-за временного отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР), основанного на докладе независимой комиссии ВАДA о государственной поддержке употребления допинга в стране.

После решения об отстранении спортсменов делегация Беларуси пообещала пронести российский флаг на церемонии открытия в знак поддержки российских паралимпийцев.

Однако, как сообщали российские СМИ, МПК напрямую запретил беларусской сборной это делать, заявив, что подобное поведение будет расценено как политический жест.

В МПК заявили, что пытаются установить личность нарушителя, после этого будет принято решение о дисциплинарных мерах.

Паралимпийские игры проходят в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября