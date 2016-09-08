В Рио-де-Жанейро стартовали Паралимпийские игры (фоторепортаж)
Летние Паралимпийские игры официально начались на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро с красочной церемонии открытия.
Организаторы мероприятия ставили перед собой цель бросить вызов стереотипам и отразить энергию паралимпийского сообщества, пишет Би-Би-Си.
В ходе церемонии президент Бразилии Мишел Темер объявил Паралимпийские игры 2016 года открытыми. При этом, в ходе своего выступления он был несколько раз освистан публикой, что стало отображением политического кризиса в стране.
Огонь Паралимпийских игр 2016 года зажег шестикратный чемпион Паралимпиад в плавании бразилец Клодоалдо Силва.
За 11 дней на Играх разыграют 528 комплектов медалей в 22 видах спорта. Более 4 тысяч спортсменов из почти 160 стран появились на церемонии открытия.
Читайте такжеНа Паралимпиаде в Рио официально поднят флаг Украины
Отметим, что Украину на Играх представят 155 спортсменов - это наибольшее количество за всю историю нашей страны со времен получения независимости.
Учитывая дисквалификацию сборной России с Паралимпиады, Украина является одним из фаворитов на первое место в общем медальном зачете. Конкурентами Украины могут быть Великобритания и Китай.
Игры продлятся до 18 сентября.