В Рио-де-Жанейро стартовали Паралимпийские игры (фоторепортаж)

Организаторы мероприятия ставили перед собой цель бросить вызов стереотипам и отразить энергию паралимпийского сообщества, пишет Би-Би-Си.

В ходе церемонии президент Бразилии Мишел Темер объявил Паралимпийские игры 2016 года открытыми. При этом, в ходе своего выступления он был несколько раз освистан публикой, что стало отображением политического кризиса в стране.

Огонь Паралимпийских игр 2016 года зажег шестикратный чемпион Паралимпиад в плавании бразилец Клодоалдо Силва.

За 11 дней на Играх разыграют 528 комплектов медалей в 22 видах спорта. Более 4 тысяч спортсменов из почти 160 стран появились на церемонии открытия.

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Отметим, что Украину на Играх представят 155 спортсменов - это наибольшее количество за всю историю нашей страны со времен получения независимости.

Учитывая дисквалификацию сборной России с Паралимпиады, Украина является одним из фаворитов на первое место в общем медальном зачете. Конкурентами Украины могут быть Великобритания и Китай.

Игры продлятся до 18 сентября.