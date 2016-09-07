В Рио-де-Жанейро сегодня стартуют Паралимпийские игры (видео)

Сегодня в Рио-де-Жанейро откроются XV Паралимпийские игры.

Украину на Играх представят 155 спортсменов - это наибольшее количество за всю историю нашей страны со времен получения независимости.

Учитывая дисквалификацию сборной России с Паралимпиады, Украина является одним из фаворитов на первое место в общем медальном зачете. Конкурентами Украины могут быть Великобритания и Китай.

Отметим, что соревнования состоятся на тех же стадионах, аренах и других площадках, где проходила Олимпиада-2016. Всего на Паралимпиаде будут разыграны медали в 22 видах спорта, украинские спортсмены примут участие в 15 из них.

Торжественная церемония открытия Паралимпиады-2016 состоится 7 сентября на стадионе "Маракана" в 00:30 по киевскому времени. Игры продлятся до 18 сентября.