Сегодня в Рио состоится церемония открытия Паралимпиады-2016

Сегодня в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится торжественная церемония открытия Паралимпийских игр-2016, сообщает официальный сайт соревнований.

Церемония начнется в 18.15 по местному времени (00.15 - по киевскому) на легендарном футбольном стадионе "Маракана". Именно на этой арене прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр-2016, а также финальные матчи женского и мужского турниров по футболу.

500 профессиональных сотрудников, в том числе хореографов и художников, и 2000 волонтеров примут участие в церемонии. Церемония была разработана дизайнером Фредом Джелли, писателем Марсело Рубенсом Паивой и артистом Виком Мунисом. Тема церемонии "Каждый орган имеет сердце" отражает его направленность на человеческое состояние, чувства, трудности, солидарность и любовь.

Одной из звезд будет американская сноубордистка и паралимпийский призер Эми Пэрди. На Паралимпийских играх 2014 г. она завоевала бронзовую медаль. Пэрди участвовала в американском телевизионном шоу "Танцы со звездами" и на церемонии исполнит самбу с загадочным партнером.

В параде спортсменов примут учатие более 4000 спортсменов, представляющих свыше 160 команд. Ведущим парада будет Ибрагим аль-Хусейн, сирийский беженец, который на Играх будет соревноваться в составе команды независимых паралимпийских атлетов.

Кульминационным моментом церемонии станет зажжение Паралимпийского огня, символизирующего официальный старт Игр. Пламя побывало во всех пяти регионах Бразилии в течение семи дней, за это время его пронесли 500 факелоносцев. Факел четырехугольной формы символизирует четыре паралимпийские ценности - мужество, решимость, вдохновение и равенство.

Как сообщал УНИАН, Паралимпиада-2016 пройдет в Рио с 7 по 18 сентября 2016 года.