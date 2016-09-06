В чем причина провала украинских спортсменов на Олимпиаде - Секретные материалы

11 медалей и 31 место в турнирной таблице - такого низкого результата у украинской сборной еще не было.

Это не удивительно, ведь в нынешнем году Украину на Олимпиаде в жарком Рио представляло рекордно малое количество участников. Споры и обвинения, разгоревшиеся по этому поводу, все больше напоминают замкнутый круг - спортсмены жалуются на нехватку финансирования и винят во всем министерство, а министерство, в свою очередь, присваивают провал самим спортсменам и дает порцию новых обещаний.

Куда же все-таки идут выделенные на Олимпиаду деньги? Как сейчас выглядят тренировочные базы, которые обещают ввести в эксплуатацию до конца года? И кто зарабатывает на неудачах спортсменов?

Смотрите программу "В чем причина провала украинских спортсменов на Олимпиаде" телепроекта "Секретные материалы".