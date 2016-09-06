На Паралимпиаде в Рио официально поднят флаг Украины

На Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро вчера был официально поднят олимпийский флаг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Отмечается, что поднятие флагов стран-участниц Паралимпиады символизирует их готовность к участию в главном событии четырехлетия.

Во время поднятия флага Украину представляли президент Национального комитета спорта инвалидов Валерий Сушкевич, чрезвычайный посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко, а также заместитель министра молодежи и спорта-руководитель аппарата Николай Даневич.

Напомним, XV Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро начнутся завтра, 7 сентября.