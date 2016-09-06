На Паралимпиаде в Рио официально поднят флаг Украины
14:07, 06 сентября 2016Рио-2016
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XV Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро стартуют завтра, 7 сентября.
На Паралимпиаде в Рио поднят украинский флаг / dsmsu.gov.ua
На Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро вчера был официально поднят олимпийский флаг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.
Отмечается, что поднятие флагов стран-участниц Паралимпиады символизирует их готовность к участию в главном событии четырехлетия.
Во время поднятия флага Украину представляли президент Национального комитета спорта инвалидов Валерий Сушкевич, чрезвычайный посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко, а также заместитель министра молодежи и спорта-руководитель аппарата Николай Даневич.
Напомним, XV Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро начнутся завтра, 7 сентября.
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