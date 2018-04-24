Увидеть Рио и… Приключения бандеровца в городе мечты Остапа Бендера

Рио-де-Жанейро – город мечты Остапа Бендера, в котором, как представлялось известному персонажу Ильфа и Петрова, все ходят в белых штанах…

На самом деле Рио – большой современный город, где ходят кто и в чем угодно. Как и все большие города - очень беспокойный и шумный, но это только на первый взгляд. Здесь есть исторический центр с очень красивой архитектурой, собор в форме конуса (знаменитый Архиепископский кафедральный собор в Рио-де-Жанейро), а также другие, не менее эпатажные здания, совершенно отличающиеся от привычных нам. И, наконец, здесь есть пляжи Ипанема и Копокабана.

Вместе с тем, путешествие в Рио – удовольствие весьма дорогое. Но мы не ищем легких путей, и, если лететь четырьмя самолетами, с тремя пересадками во Франкфурте, Мадриде и Касабланке, получается самое оно - дешево и сердито. Цена в два раза меньше, чем заявленная изначально сумма по маршруту Киев-Франкфурт-Рио или Киев-Париж-Рио. К тому же, есть несколько бонусов. Например, можно пройтись по ночному базару столицы Марокко (конечно, в окружении разного рода типов, появляющихся то тут, то там, и очень внимательно на тебя посматривающих), прогуляться ранним утром и увидеть Мечеть Хасана ІІ, которая находится на берегу Атлантического океана с «нашей» стороны, стороны Европы и Африки, а уже днем улететь на другую его сторону…

«Всего», с учетом пребывания в Касабланке, 44 часа в дороге, и ты в Рио!

Первое впечатление от «города мечты» – цены в первом попавшемся маленьком магазинчике. Еще не успев освоиться, мы оказались в съемной (на три недели Олимпиады) квартире. Разумеется, где какие супермаркеты никто не знал, а вот цены в обычном, а-ля наши гастрономы, магазине оказались весьма и весьма. «Хорошо живут», - подумалось мне, когда покупал обычную двухлитровую бутылку минеральной воды за 4 реала (32 гривны). Впрочем, найдя на следующий день большой супермаркет, возле остановки BRT (скоростного автобуса c выделенной линией, куда действительно не заезжают другие транспортные средства), мы эту проблему существенно упростили. Там цены если и выше киевских, то на 30-40%. Максимум, на 50%, но лишь на некоторые продукты. К слову, в Рио, как и во всем остальном мире, очень дорого обходится поездка в общественном транспорте. Билет на самый обычный автобус, скоростной BRT, метро или трамвай стоит 3,60 реала - почти 29 гривен.

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Наутро первая мысль была совсем неолимпийской, поскольку открытие Игр – завтра, а первые медали будут разыграны и вовсе через день. То есть, здравствуй, Рио!!! Рио, где можно искупаться в Атлантическом океане, а потом сесть в одно из бесчисленных кафе и всего за 5 реалов (40 гривен) выпить кокосовое молоко из плода, размером в два-три больших украинских яблока. Сколько молока находится в этом плоду на глаз определить довольно сложно, но, как правило, одного кокоса вполне хватает для того, чтобы удовлетворить жажду, а заодно и любопытство.

Живя в ближайшем пригороде, в 20 минутах езды BRT от Олимпийского парка и почти в двух часах езды на обычном городском автобусе №8 от центра города, мы пошли пешком на пляж, расположенный возле нашего дома. В отличие от Копокабаны и Ипанемы, здесь не было скал, красивых изгибов берега, которые смягчали бы удары волны, не было много чего другого… Был ровный берег и сплошной океан.

По сути, это место предназначено исключительно для занятий серфингом. А обычные граждане сюда приходят только выпить кокос и полюбоваться океаном с суши. Поэтому на троицу отважных украинских журналистов и других представителей олимпийского движения (рядом с береговой линией был расположен отель, зарезервированный Оргкомитетом на время Игр), окружающие смотрели, мягко говоря, с недоумением. А когда я решительно пошел купаться (после третьей порции… м-м-м, не кокоса), очень быстро пожалел о своем поступке.

Стоило только зайти в воду и мысленно поздороваться с океаном, в который я окунался впервые в жизни, как в 5-7 метрах от берега меня накрыла огромнейшая волна – с головой. И сразу резко начала тянуть вглубь, подальше от берега… Спустя секунд десять я все-таки нащупал ногами дно, и других мыслей, кроме как бежать прочь, в голове уже не было. В общем, первое знакомство с океаном оставило яркое впечатление.

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В дальнейшем, в нашем относительно благополучном пригороде, где можно оставить вещи на берегу без присмотра и опасений за их сохранность, я приходил только полюбоваться на океан. Исключение составил один день в конце Олимпиады, когда был отлив. Второе знакомство с океаном было уже куда более удачным.

Скудные сувениры и как не разориться на еде

Более-менее свободный день позволил также приехать в пресс-центр. И, получив олимпийские рюкзаки, обязательные подарки от Оргкомитета, мы поняли, что жировать в Рио не будем точно. Для меня это была первая Олимпиада в качестве официально аккредитованного журналиста и сравнивать было попросту не с чем. Два с половиной года назад, в Сочи, я ходил на соревнования по билетам и паспорту болельщика, а аккредитован был во вспомогательном пресс-центре для журналистов, не имеющих официальной аккредитации на Игры. А вот мои коллеги с ностальгией вспоминали о рюкзаках Пекина-2008, Лондона-2012, того же Сочи-2014.

В рюкзаках Рио-2016 лежали обязательный справочник-гид, наушники и… баллончик-спрей от комаров. Вещь, кстати, очень нужная. В нашей квартире комары были сущим наказанием. И спрей сильно помогал. Но… В рюкзаках с предыдущих Олимпиад лежали флэшки, блокноты, ручки, футболки, разнообразные суверниры… Что говорить. Даже у меня, в рюкзаке для журналистов, не имеющих аккредитации в Сочи, была мягкая игрушка-сувенир с одним из талисманов сочинской Олимпиады. Здесь же не было ни-че-го. Исключительно тот минимум, который был обязателен.

Кроме того, на Играх в Рио были проблемы с элементарными, но жизненно необходимыми для журналистов атрибутами работы. Такими, как стабильно сильный вай-фай в главном пресс-центре, или на аренах, принтерами, которые не работали, ценами на еду в столовой для СМИ. И если уже с началом Олимпиады Интернет-сигнал был стабильным, то принтеры, которые кто-то как-то не туда скоммутировал, так и не заработали.

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Отдельной строки заслуживает столовая для журналистов, где еда продавалась на вес – по 100 реалов за килограмм. Обычная столовская еда – салаты, супы, гарниры, котлеты, колбаски, сосиски. Но среднюю порцию в 0,5 кг можно было купить за… 400 грн. Нас спасала своя квартира со всеми вытекающими отсюда последствиями – кухней, посудой, стиралкой и даже большим телевизором, где можно было в записи ночью пересматривать какие-то соревнования, на которых ты не побывал днем. Это было особенно кстати, так как программа летних Игр чересчур насыщенна - олимпийские турниры по разным видам спорта проходят одновременно на нескольких аренах.

Таким образом, мы позволяли себе такую роскошь, как покупать продукты в магазинах, делать плов из вкуснейшего бразильского риса, мяса и специй, запекать курицу по всем местным обычаям и тому подобное. Тем более, мясо в Бразилии действительно особенное. И недаром является предметом гордости не меньшим, чем знаменитый бразильский кофе, идущий на экспорт по всему миру.

В итоге, за все время пребывания в Рио на троих мы потратили на еду (завтраки и ужины) чуть более 1000 реалов (по 300 с лишним на человека). В олимпийской столовой для журналистов это было бы 10 кг еды – на троих на 20 дней.

Единственное неудобство составлял обед, но и эта проблема была решена. За счет местной вермишели быстрого приготовления (для удобства продающейся в пластиковых стаканчиках) и пачки печенья. За все – 10 реалов, или 80 гривен. К счастью, чай-кофе и простая горячая вода, которую можно было залить в стаканчик с вермишелью, в пресс-центре и на аренах были доступны для журналистов в неограниченном количестве.

Как футбол спровоцировал транспортные проблемы

Олимпиада пошла своим чередом, и уже в первые дни поглотила полностью. Мелкие бытовые проблемы, казалось, окончательно отошли на второй план. Но… Мы просто забыли, где мы находимся! Мы же в Бразилии, со всеми ее особенностями и характером местных жителей. А об этом нельзя было забывать ни на секунду.

К примеру, тогда, когда ты хочешь поехать на соревнование, проходившее за пределами Олимпийского парка, где были расположены 9 арен и состоялась лишь половина олимпийской спортивной программы. То есть, тебе очень повезло, если украинский спортсмен соревнуется в бадминтоне или тяжелой атлетике – в павильонах выставочного комплекса Rio Сentre. Это действительно шаговая доступность – одна остановка BRT или 20 минут ходьбы быстрым шагом от главного пресс-центра. А вот если ты едешь на Олимпийский стадион имени Жоао Авеланжа, где проводит свои домашние матчи знаменитый футбольный клуб «Ботафого», а в дни Олимпийских игр проходят соревнования по легкой атлетике, ситуация может быть катастрофической.

Особенности бразильцев и, в частности, водителей автобусов, заключается в их неспешности и, что ли, каким-то отстраненном образе жизни. Я видел, как тщетно дама из датской ежедневной спортивной газеты пыталась увещевать водителя ехать – шаттл (бесплатный автобус) должен был отправиться в путь еще 8 минут назад. «Я пью кофе», - видимо, отвечал шофер, говорящий только по-португальски, с возмущением показывая на свой пластиковый стаканчик (хотя вообще, кто знает? Возможно, он говорил и что-нибудь другое).

С интересами украинских журналистов эти конфликты не пересекались лишь до поры, до времени (мы могли опоздать к началу соревнований, но это было не так критично). Но в день финала в эстафете 4х400 метров, где одним из претендентов на медаль была женская сборная Украины, проходил финал футбольного турнира. И картина на остановке с шаттлами для журналистов была для нас такой же трагичной (забег длится менее 5 минут, и мы рисковали пропустить все), как и умилительной.

Шла серия пенальти, надвигался решающий и самый главный момент Игр в глазах бразильцев – удар Неймара с 11-метровой отметки, который принес пятикратным чемпионам мира первый в истории титул олимпийских чемпионов по футболу. Журналисты всех стран мира, едущие на самые разнообразные соревнования в разные уголки Рио, выходили из себя, но поделать никто ничего не мог. Все водители столпились у столика администратора, где был маленький черно-белый телевизор, и ждали, возможно, главного момента своей жизни. Крик, которым сопровождался исторический удар Неймара, жаркие объятия и поцелуи настоящих бразильских мачо (такими выглядели они в этот момент), окончательно убедили всех – спорить было бесполезно. Тем более, что через две минуты все автобусы, как по команде, завелись и одновременно поехали в разные стороны олимпийского Рио.

На забег мы, кстати, успели. Вот только украинские бегуньи заняли 5-е место, и мы вновь остались без награды Игр. А бразильский водитель – что по дороге туда, что по дороге назад - пел так красиво и с таким воодушевлением, что хотелось забыть обо всем на свете. Какое там 5-е место… Бразилия выиграла в футбол!

Безопасные достопримечательности и как сэкономить на подарках

В субботу, на восьмой день Игр, когда голова уже шла кругом от обилия спортивный эмоций и впечатлений, решено было взять тайм-аут. К тому же, золотых медалей у сборной Украины не было, общий медальный запас был также крайне скуден, и само собой напрашивалось выполнение обещания, данного еще в Киеве – пойти и помолиться за победу сборной Украины. Сказано-сделано. И вот мы отправляемся к статуе Христа – визитке Рио, одному из самых знаменитых памятников мира.

Безусловно, мы выбрали «самый удачный» день для посещения святыни. Выходной посреди Олимпиады не сулил ничего лучшего, кроме как 5-часовое стояние в очереди (коллега, поднимавшийся на статую на второй день после закрытия Игр, во вторник, управился со всем за час). Впрочем, эти пять часов были потрачены совершенно не зря. Место оказалось действительно «магическим», на котором, что называется, «пробирало до костей». Кстати, непосредственно возле статуи, на верхней смотровой площадке, прямо под памятником, можно фотографировать и снимать на видео все, что угодно. Единственное исключение – молельная комната внутри гранитной стеллы, на которой держится статуя, непосредственно под Христом. Там снимать строжайше возбраняется. Только молиться, не отвлекать ни себя, ни окружающих.

Кроме непосредственного посещения статуи, в этот день мы еще и проехались по городу, побывали в метро Рио-де-Жанейро. И пусть мы были в более-менее безопасных районах, но все равно постоянно ощущали на себе внимательный взгляд местной шпаны, и постоянные просьбы организаторов не выходить за периметр олимпийских объектов без особой необходимости вспомнился особенно остро. Да, с безопасностью в Рио все обстоит далеко не лучшим образом. К счастью, «по шапке» никто из нас не получил. И вещи были целы, ничего не украли… Хотя обратных примеров было множество. Причем, связанных не только с кражами. Чего только стоят обстрелянные автобусы с журналистами в Олимпийском парке.

Кстати, на церемонии открытия и закрытия Игр мы ехали по трассам, которые вплотную прилегают к тем самым знаменитым «фавелам», откуда ждать чего-то хорошего явно не приходится. К счастью, в местах, где они вплотную примыкают к трассам, трущобы были огорожены от мира многометровыми заборами. Но из автобуса разглядеть их удавалось, собственно, как и их обитатели разглядывали нас.

Вторая половина Олимпиады прошла гораздо веселее с точки зрения результатов украинских спортсменов. Пришло первое золото, потом «приплыло» второе, в гребле-каноэ. И, под конец, мы уже чувствовали себя почти героями. Не было таких мучительных угрызений совести, как в начале, в первые дни. Дело сделано, а значит можно собираться в путь.

Но до возвращения домой был еще последний день в Рио. День на «разграбление» города. Ведь нужно было еще купить Кошасу - знаменитую бразильскую водку, без которой гостя из Рио не пустят в Киеве ни в один приличный дом. А на пляжах…

Во время Игр, в центре города – на Копакабане и Ипанеме – удавалось быть только наскоками, на турнире по пляжному волейболу, в пределах олимпийского периметра. Ни шагу в сторону. Предостережения от Оргкомитета и периодически всплывавшие истории с разными должностными лицами – от обычных олимпийцев и коллег-журналистов до министра спорта Португалии, ограбленных на пляжах - навевали разные мысли и напрочь отбивали охоту ехать туда. Но в последний день все же махнул рукой и отправился в далекий и небезопасный путь - два часа езды от дома на автобусе.

Оставив дорогой редакционный телефон дома и взяв с собой немного наличности, преодолел дорогу и вышел на Ипанеме. И сразу же понял, что не зря взял с собой деньги. Олимпийские сувениры, полотенца, которые продавались в официальных олимпийских магазинах по 80 реалов, бродяга на пляже продавал за 50… У меня уже были полотенца, но кто же откажется от такой цены. Два полотенца мне удалось купить с еще большей скидкой – за 90 реалов, по 45 за штуку. В обычных лавках продавалась и другая сувенирная продукция по ценам, гораздо ниже официальных олимпийских. Вот, правда, цены на чашки, магниты и футболки не скидывал никто. Самый ходовой сувенирный товар. Наконец, удалось найти магниты без олимпийской символики. В общем, последний день удался на славу…

Как дешевая авиакомпания может превратить журналиста в посудомойку

Ранним утром на второй день после закрытия Олимпиады, когда самолет взлетел над Рио, пролетев над его центром, олимпийскими объектами, фавелами и уйдя в открытый океан, я мысленно сказал про себя «вот и все»… И ошибся, очень сильно ошибся.

Бич дешевых перелетов – стыковки самолетов разных авиакомпаний. Если дорогой перелет «Люфтганзы» Рио-Франкфурт-Киев или «Эйр Франс» Рио-Париж-Киев практически не несет в себе никаких рисков, то дешевый перелет двумя разными компаниями, совсем другое дело. Лайнер «Ройал Эйр Марокко», летевший по маршруту Рио-Касабланка, выполнил рейс в соответствии с графиком. Но еще за пару дней до вылета из Рио я получил письмо, смысл которого сводился к тому, что мой второй рейс этой авиакомпанией Касабланка-Мадрид отменен, и меня автоматически перерегистрировали на рейс в этом же направлении, который запланирован на… 4 часа позже. У меня оставался еще запас времени на пересадку на рейс авиакомпании «Люфтганза» Мадрид-Франкфурт-Киев ровно в 2 часа 10 минут, и я со скрипом, но согласился на перерегистрацию. Хотя, смутные сомнения закрались уже тогда…

В итоге, мой рейс Касабланка-Мадрид вылетел на 50 минут позже запланированного времени, прилетел в столицу Испании на 40 минут позже запланированного времени, и у меня оставалось всего… полтора часа. Для тех, кто знаком с устройством работы мадридского аэропорта, сразу станет понятно, что времени у меня… просто не было. За багажом в пределах одного аэропорта нужно ехать на специальном вагончике-метро под землей, а между терминалами ходит специальный автобус-шаттл. При том, что испанский пограничник вообще не имел ко мне никаких вопросов и процедура пересечения Шенгенской зоны заняла от одной до двух минут, а на получение багажа у меня ушло не более 10 минут, на регистрацию на рейс Мадрид-Франкфурт я пришел за… полчаса до отлета самолета. Работникам аэропорта оставалось лишь разводить руками.

Мое состояние в этот момент было весьма скверным, если не сказать хуже. Имея пару сотен долларов в кармане (минимальная цена за билет, которую мне предложили, равнялась 482 евро), отсутствие в практике мировых авиакомпаний кредитов и прочих видов выкупа билета «потом», делало мою ситуацию практически безвыходной. Можно сказать, я был на грани.

Огромное спасибо УНИАН, который оперативно вышел со мной на связь и решил все мои проблемы – просто купил билеты на другой рейс. Я даже не стал обращать внимания на расклеенные вокруг в терминале аэропорта на витринах ресторанов и баров многочисленные объявления о требующихся официантах и посудомойках. Хотя, какой из меня официант? По-испански я также ни в зуб ногой, как и по-португальски. Оставалось бы только мыть посуду.

В полвторого ночи по Мадриду, когда я уже должен был, по всем предварительным подсчетам, прилететь домой в Киев из Франкфурта самолетом «Люфтганзы», я только вылетел рейсом «Эгейских авиалиний» в Афины. Чтобы через три с половиной часа, нежданно-негаданно, оказаться не только в столице Греции, но и в столице современного Олимпизма (именно там по предложению барона Пьера де Кубертена в 1896 году состоялись первые Игры современности) и одной из недавних Олимпиад - Игр-2004. Там мне оставалось провести еще три с половиной часа, чтобы, наконец, сесть в самолет, который только на четвертый день по окончании Олимпиады, доставил меня в Киев.

«Вот теперь, наконец, точно все», - подумал я, когда самолет ехал по взлетно-посадочной полосе в Борисполе.

Не пользуйтесь самыми дешевыми перелетами. Это чревато. Да и может обойтись дороже, чем даже самый дорогой рейс - нервные клетки уж точно не восстанавливаются.