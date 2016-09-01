Призер Игр в Рио-2016 Беленюк: "Вина министра спорта в том, что он не является авторитетом"

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в соревнованиях по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк поделился своим мнением о министре молодежи и спорта Украины и о том, что министерство не приносит пользы украинскому спорту в интервью Апострофу.

"Роль Жданова в результатах на Играх в Рио?... Там не только его вина. Проще простого сделать из министра козла отпущения. Его вина в том, что он не является авторитетом. Ни для спортсменов, ни для тренеров, да и в принципе. Порядка как не было, так и нет. Ну и еще много нюансов, из-за которых формируется вот такое мнение о нашем министерстве. Все очень недовольны, все жалуются, что там много людей, которые никакой пользы спорту не приносят", - заявил Беленюк.

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"Я всегда говорил, что министр необязательно должен быть спортсменом, он просто должен быть профессионалом и вокруг себя собирать профессионалов в своей области. А спортсмен, не спортсмен… Можно поставить и спортсмена, который будет воровать похлеще любого не спортсмена. Это не панацея. Нужно четко видеть ситуацию, быть открытым для спортсменов, для тренеров. Понимать их проблемы, как-то помогать, содействовать их решению", - продолжил борец.

Говоря о своем личном поражении в финале олимпийского турнира из-за предвзятого судейства, Беленюк отметил: "Сборная Украины никакого веса не имеет в федерации (международной), мы не могли ни на что рассчитывать. Все зависит от материального благополучия национальной федерации. Должны быть деньги, должны проводиться работы на уровне судей, на уровне всей международной федерации. Там должны быть свои люди, которые лоббируют наши интересы. У нас, к сожалению, таких людей нет. Поэтому авторитетом мы никаким не располагаем".

Как сообщал УНИАН, Жан Беленюк проиграл в финале олимпийского турнира борцу из России, во много благодаря предвзятому судейству и завоевал серебряную награду Игр в Рио.