В Зимбабве арестовали спортсменов, вернувшихся из Рио без медалей

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Buzznigeria.

На Олимпиаде-2016 за национальную команду выступал 31 зимбабвийский спортсмен, однако члены сборной не завоевали ни одной медали на Играх в Рио.

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Аресты якобы произошли еще 23 августа.

«Мы потратили деньги страны на этих крыс, которых называют спортсменам. Если вы не готовы жертвовать собой ради хотя бы «медных» или «латунных» медалей (имеются в виду 4-е и 5-е места - УНИАН), как наши соседи из Ботсваны, значит, вы просто спустили наши деньги. Если бы нам были нужны люди лишь для того, чтобы слетать в Бразилию, спеть наш гимн и пронести наш флаг, то мы бы послали кого-нибудь из прекрасных девушек и юношей из Университета Зимбабве», - приводит слова Мугабе Buzznigeria .

В свою очередь Global Times сообщает, что в правительстве Зимбабве категорически отрицают, что президент Мугабе отдал приказ генеральному комиссару схватить 31 члена олимпийской сборной по прибытии в Международный аэропорт Хараре.

Как рассказал порталу министр спорта и отдыха Бэнсон Дубе, президент действительно "расстроен", но никаких радикальных заявлений, которые ему приписывают, не делал.