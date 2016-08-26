Как в Киеве встречали украинских каноистов-медалистов Рио-2016 (фоторепортаж)

В частности, украинские каноисты Юрий Чебан, Дмитрий Янчук и Тарас Мищук привезли домой из Рио-де-Жанейро олимпийские награды.

Так, Чебан получил "золото" в одиночном каноэ в заплыве на 200 метров, а дуэт Янчук-Мищук - "бронзу" в соревнованиях на каноэ-двойках на дистанции 1000 метров.

Как отмечает пресс-служба НОК Украины в своем Facebook, встреча состоялась под музыкальное сопровождение военного оркестра с невероятным количеством цветов, плакатами и караваем. Спортивных героев страны встречали руководство и представители Национального олимпийского комитета Украины, Вооруженных сил Украины, спортивных сообществ, болельщики, друзья, близкие, родители и корреспонденты.

В свою очередь наставники медалистов - личный тренер Чебана Вячеслав Сорокин и тренер дуэта Янчук-Мищук Николай Мацапура - признались, что безумно счастливы за своих ребят, отметив, что их подопечные заслужили эти медали и они настоящие бойцы.