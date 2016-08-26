Власти Бразилии предъявили обвинения олимпийскому чемпиону из США

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, то судья мог назначить в качестве наказания штраф, но теперь спортсмену в случае обвинительного приговора грозит от одного до шести месяцев тюрьмы.

Лохте успел выехать из Бразилии до предъявления обвинений, его интересы в суде может представлять адвокат.

Читайте такжеСША извинились за ложь своих олимпийцев об ограблении в Рио

Напомним, американские пловцы Райан Лохте, Джек Конгер, Гуннар Бентц и Джимми Фейген 14 августа рассказали Олимпийскому комитету США, что их ограбили вооруженные грабители по пути к отелю в Рио во время Олимпийских игор. Полиция начала расследование инцидента, а позже заявила, что история оказалась выдуманной.

Лохте позже извинился за то, что «сильно преувеличил» историю о своем ограблении.