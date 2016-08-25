Министр спорта опроверг заявления о шантаже украинских байдарочниц

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов опроверг заявление участниц сборной Украины по гребле на байдарках, в том, что он шантажировал их перед Олимпиадой. Об этом Жданов написал на своей странице в Facebook.

"Еще раз о женской четверке байдарке. У меня не было личных встреч с девушками, потому я ни при каких обстоятельствах не мог их "шантажировать" или "угрожать допингом". Это абсолютная выдумка. Ведь допинг-пробы украинских спортсменов отправляются в Германию в независимую лабораторию", - написал Жданов.

При этом он подчеркнул, что ему как министру спорта было невыгодно отправлять на Олимпиаду более слабый экипаж спортсменок.

"Кроме того мне как министру спорта вообще не выгодно направлять на игры в Рио слабый экипаж, или "лишать кого-то медалей". Ведь наше Министерство первым заинтересовано в завоевании наград на Олимпийских играх.

Еще раз хочу подчеркнуть. Этот экипаж отбирался в Рио по четко утвержденным правилам и критериям. Я лично не разрабатывал эти критерии и никак не мог влиять на этот процесс. Систему отбора разрабатывали тренеры и специалисты профильной федерации. Затем эта система была утверждена Экспертным советом, затем Национальным олимпийским комитетом Украины и постфактум Министерством спорта. Никто не имеет права нарушать систему отбора, которая существует в каждом из видов спорта. Это как нарушить закон.

Действует спортивный принцип, который заключается в том, что на Олимпиаду в составе экипажа едут лучшие спортсмены Украины. Так и произошло - поехали лучше спортивными показателями, включая Марию Повх, с которой эта четверка получила олимпийскую лицензию.

Остальные - это эмоции. Напомню, что Украинская вышли в финал соревнований Олимпиады на 500-метровке, показав второй лучшее время в своем полуфинальном заезде. Наш экипаж, совсем не был слабым", - считает Жданов.

Как сообщал УНИАН, ранее три представительницы женской четверки в гребле на байдарках Инна Грищун, Анастасия Тодорова и Светлана Ахадова обвинили Жданова в том, что он шантажировал их допингом.

"Жданов нам сказал: "или соглашаетесь на тот состав четверки, который мы предлагаем, или вообще не поедете на Олимпийские игры", – заявила тогда Грищун.