Российская спортсменка не приняла извинений от чиновника РФ, который избил ее в Рио

Российский борец Инна Тражукова отказалась принимать извинения скандального президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили за то, что он нанес ей несколько ударов по лицу после ее поражения в поединке на Олимпиаде-2016, сообщает ТАСС.

Ранее Тражукова рассказала, что после поражения в схватке за бронзу на Олимпиаде Мамиашвили несколько раз ударил ее по лицу. Спортсменка планирует обратиться в прокуратуру. Мамиашвили после схватки за бронзу обвинил спортсменку в равнодушии и отсутствии воли в борьбе за медаль. В среду Мамиашвили заявил, что готов извиниться перед спортсменкой.

"Все было так и немножко не так. Тысячу раз перед ней готов извиниться, за оценку того, что происходило на ковре. Нужна полная отдача как только ты надеваешь форму национальной команды. Есть время в раздевалке, там есть свои разбирательства, все, что внутри раздевалки, так и должно там быть, мы тысячу раз увидимся и обнимемся", - заявил чиновник.

Вместе с тем, как сообщила в открытом письме изданию Тражукова, она не приняла извинений от Мамиашвили.

"Внимательно ознакомившись с материалами пресс-конференции представителей Федерации спортивной борьбы, которая состоялась 24 августа, не могу принять слова извинения Михаила Геразиевича, так как факт нанесения мне побоев он не признал, равно как и выдвинутые им в мой адрес обвинения в предательстве Родины. Думаю, разницу между побоями и "жестким эмоциональным разговором", на котором настаивает Михаил Геразиевич, объяснять не приходится", - написала Тражукова.

"Двусмысленная формулировка Мамиашвили "все было так, но все было не совсем так", наигранность этих слов, равно как и отрицание самого физического насилия не оставляют мне никаких других путей разрешения ситуации, кроме обращения в правоохранительные органы в стремлении восстановить свою честь и достоинство", - добавила она.

Тражукова также заявила, что отвечает за каждое слово, сказанное ей ранее.

"Мамиашвили нанес мне два удара по лицу после моей схватки с польской спортсменкой. Их могло бы быть и больше, но его остановили те, кто был рядом. Этот инцидент имел место в тренировочном зале в присутствии нашей сборной и многочисленных представителей зарубежных стран", - написала спортсменка.