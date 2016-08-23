Советник министра спорта: "В сборной Украины по гребле велась работа по продаже экипажа в Молдову или Азербайджан"

Советник министра молодежи и спорта Игоря Жданова Павел Булгак на своей странице в Facebook заявил, что экс-тренер женской сборной Украины по гребле на байдарках Алексей Семыкин перед Олимпиадой стремился, чтобы экипаж был продан в Азербайджан или Молдову.

Таким образом Булгак ответил на обвинения в адрес Минспорта со стороны украинских байдарочниц Инны Грищун, Анастасии Тодоровой и Светланы Ахадовой. Ранее спортсменки заявили, что руководство Минспорта и лично Игорь Жданов шантажировали их и навязывали состав команды на Олимпиаду.

"По поводу скандальных заявлений байдарочниц и их тренера Семыкина. По имеющейся информации, которую имеем из разных источников, там велась планомерная работа по подготовке продажи экипажа в Азербайджан или Молдову. Конечно, вместе с тренером. Кто же откажется от готового экипажа, способного потенциально приносить медали?

Именно поэтому, печальноизвестный тренер стремился любым способом (даже через грубое и доказаное официально нарушение системы отбора) засветить на играх в Рио исключительно свой экипаж, без очень сильной спортсменки Марии Повх. Говорят, хотел набить цену побольше.

Жаль девушек, которых один горе-тренер втянул в эти непатриотичные игры, замешанные на больших деньгах и международной спортивной коррупции. Мне кажется, они даже не осознавали этого.

Тренер их сознательно и системно накручивал против министерства, НОК Украины и нашего государства. Если кто-то и помешал девушкам завоевать медаль на Олимпиаде, то это исключительно господин Семыкин, его интриги и саботаж. За все это в комплексе он и был снят с должности", – написал Булгак.