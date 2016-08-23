Сборная Украины по гребле на байдарках обвинила Министерство спорта в шантаже и навязывании состава на Олимпиаду (видео)

Украинские байдарочницы Инна Грищун, Анастасия Тодорова и Светлана Ахадова, занявшие на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро четвертое место в соревнованиях по гребле, обвинили Министерство молодежи и спорта Украины в шантаже и навязывании состава на Игры. Об этом они сказали в интервью журналисту Александр Гливинскому на его Youtube-канале.

"Почему не удалось взять медаль? Не хватало тренера. За это можно поблагодарить наших чиновников, которые постарались у нас его забрать. Наша команда развалилась еще в начале сезона. Много кто из наших спортсменов, в том числе Юра Чебан, которые знали, как прошла наша подготовка, говорили одно: "Виноват главный тренер и наше министерство". Они нас всегда тянули по непонятно каким сборам, где нас выкручивали, выматывали, выдавливали как лимон. Они сделали все, чтобы мы тут не получили медаль", – сказала Грищун.

"У нас есть команда, которая создалась три года назад и благодаря которой у нас есть результат. В итоге, когда мы все-таки взяли лицензию, министерство и наш главный тренер Алексей Владимирович Мотов решили, что это все их заслуга. Что люди в Министерстве могут решать, какой состав четверки и какая команда может ехать на Олимпийские игры.

Сбор в Португалии мы провели сами, без тренера и не в полном составе, так как Мария Повх тренировалась с Пашей Алтуховым, а мы втроем - отдельно. Алексей Мотов сказал, что он тоже не рад, что так вышло, но у нас есть тренер Алексей Семыкин, которого он не взял в Португалию, есть план, и пусть все "будет как будет". В итоге мы готовились сами, были на телефоне лишь с тренером Алексеем Семыкиным".

После боя кулаками не машут, но мы сделали все, что могли. Мы прошли большой путь, многие люди помогали нам и нас поддерживали. Мы не хотим никого винить, но ясно и очевидно, что наше Министерство и наш главный тренер сделали все, чтобы у нас не было медали.

Почему Министерство так поступило? Вся проблема в деньгах. Сейчас деньги решают все. Кто хороший, кто плохой. Когда главный тренер говорит, что должен быть вот этот экипаж четверки, который медалеспособный, в министерстве говорят "нет", - рассказала Тодорова.

"Жданов нам сказал: "или соглашаетесь на тот состав четверки, который мы предлагаем, или вообще не поедете на Олимпийские игры", – добавила Грищун.

"Нас держали в напряжении до самого вылета в Бразилию, - продолжила Тодорова, - Нас шантажировали, говорили: если не подпишете контракт, по которому на три года не имеете право менять страну, то никуда не едете. Как мы психологически были подавлены, когда возле нас были две запасные. Две запасные девочки, которые непонятно, по каким причинам находились на этом сборе. Нас давили тем, что, если мы не подпишем эти контракты, то у нас допинг", – продолжила Тодорова.

"Нашей загребной должна была стать Мария Кичасова, с которой у нас более высокие результаты. Чиновники из Министерства смотрят в свои бумажки и считают себя божеством. У нас не было выбора, потому что мы могли вообще не попасть на Игры. Им было все равно, кто будет в четверке. Они не слушали ни нас, ни тренера Алексея Семыкина, благодаря которому мы попали на игры, они слушали только Марию Повх. Откуда у нее такое влияние? Мы не знаем, но она еще осенью отказалась принимать участие в сборах команды", - добавила Ахадова.

Как сообщал УНИАН, украинской четверке байдарочниц не хватило трети секунды для того, чтобы заоевать бронзу Олимпиады.