Олимпийский чемпион Чебан: "Специально заказал лодку с рисунком "взорвавшейся" в Москве ракеты"

Украинский олимпийский чемпион в гребле Юрий Чебан хотел на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро выступить на каноэ с рисунком взорвавшейся в Москве ракеты. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"С момента, когда наша страна и люди стали переживать тяжелые времена, я решил делать тематические рисунки со смыслом. В 2014-м я специально заказал лодку, на которой была изображена ракета, которая удачно "взорвалась" в Москве.

В Рио хотел больше фрагментов на лодку, но не получилось. Поэтому там удачно финишировала лодка с казаками, которые скачут на лошадях с булавой и саблей, как символ того, что мы - непокорный, свободный народ, который твердо стоит на своем и в силах дать отпор всем", – сказал Чебан.

Как сообщал УНИАН, Юрий Чебан выиграл золото Олимпиады-2016 в заезде на каноэ-одиночке на дистанции 200 м. Данный успех стал для него вторым после победы на Олимпиаде-2008.