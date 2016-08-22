Украина может выплатить своим олимпийцам более 28 миллионов гривен за медали в Рио

Украинские спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, могут получить от государства 28 миллионов и 358 тысяч гривен. Об этом сообщает ТСН Проспорт.

Как известно, еще до Олимпиады было определено, что за каждую золотую медаль украинцы должны получить по 125 тысяч долларов, за "серебро" - 80 тысяч долларов, а за "бронзу"- 55 тысяч долларов. Все эти суммы будут выплачены в гривнах согласно официальному курсу НБУ.

Таким образом, если бы выплата происходила сегодня, 22 августа, то олимпийские чемпионы Олег Верняев и Юрий Чебан получили бы из госказны по 3,15 миллиона гривен.

Все тот же гимнаст Олег Верняев, стрелок Сергей Кулиш, борец Жан Беленюк, пятиборец Павел Тимощенко, а также саблистки Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Елена Воронина получает за свои серебряные награды по 2,016 миллиона гривен.

Бронзовые призеры гимнастка Анна Ризатдинова, прыгун в воду Богдан Бондаренко, каноисты Дмитрий Янчук и Тарас Мищук и саблистка Ольга Харлан получат по 1,386 миллиона гривен.

Кроме того, спортсменам-медалистам также заплатит Национальный олимпийский комитет Украины. Здесь суммы изначально были определены в украинской валюте - по 300 тысяч гривен за каждую золотую медаль, по 200 тысяч - за серебро и по 100 тысяч за бронзу.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро стала наихудшей в истории Украины по количеству золотых медалей, общему количеству медалей и месту в медальном зачете.