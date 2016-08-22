Формула-1. "Форс Индии" для борьбы с лидерами нужны еще 200 миллионов фунтов

Для того, чтобы команда "Форс-Индия" могла бороться с лидерами Формулы-1 "Мерседесом", "Феррари" и "Ред Булл" за верхние позиции в Кубке конструкторов, ей необходимы еще 200 миллионов английских фунтов. Об этом заявил заместитель руководителя команды Роберт Фернли, сообщает f1news.ru.

"Честно говоря, наша цель заключается в том, чтобы стать лучшими из остальных. Чтобы сделать следующий шаг, нам нужны дополнительные 200 миллионов фунтов стерлингов", - заявил инженер.

Напомним, в 2015 году "Форс Индия" добилась лучшего результата в своей истории, заняв пятое место по итогам сезона. В этом году команда ведет борьбу с "Уильямс" за четвертую позицию в Кубке конструкторов.

"В следующем году будет очень интересно, поскольку всем командам заново придется разрабатывать машины, и многое будет зависеть от эффективности аэродинамики. Разумеется, наши возможности ограничены, и ведущие команды смогут более эффективно подготовиться к следующему сезону. У них есть преимущество, но преимущество гораздо меньшее, чем было раньше. Будет интересно, и я думаю, что в следующем году мы увидим дополнительные возможности", - добавил Фернли.

Как сообщал УНИАН, "Форс Индия" хочет сохранить своих пилотов Серхио Переса и Нико Хюлькенберга на следующий сезон.