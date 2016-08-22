Полиция Бразилии изъяла паспорта у олимпийских чиновников из Ирландии
Бразильская полиция изъяла паспорта у троих представителей Олимпийского совета Ирландии в рамках расследования предполагаемых случаев незаконной продажи билетов на Игры в Рио-де-Жанейро.
По сообщениям СМИ, паспорта были изъяты, у исполнительного директора совета Стивена Мартина, почетного казначея Кевина Килти и почетного генерального секретаря Дермота Хенихана.
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Их паспорта, а также телефоны и компьютеры были изъяты в ходе обысков в воскресенье.
В воскресенье суд распорядился изъять паспорта еще у троих чиновников Олимпийского совета Ирландии - вице-президента организации Уильяма О'Брайена, личного ассистента президента совета Патрика Хики - Линды О'Райли, а также у второго вице-президента Джона Делэйни.
71-летний Хики, также являвшийся главой Европейских олимпийских комитетов, ранее был арестован по делу о незаконной продаже билетов и содержится в тюрьме строгого режима в Бразилии. Его адвокаты заявляют, что в деле нет доказательств вины чиновника.
Хики покинул свои посты, и его обязанности в Олимпийском совете Ирландии временно исполняет О'Брайен.
Как сообщает ирландский канал RTE, решение об изъятии паспортов - часть продолжающегося расследования, и это не значит, что в отношении чиновников есть какие-либо подозрения.
Их пригласили прийти на допрос в местный полицейский участок во вторник.