Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро объявлены закрытыми
Президент МОК закрыл Олимпиаду в Бразилии и призвал с нетерпением ждать следующие летние Игры в Токио.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил ХХХІ Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро закрытыми.
"После 16 олимпийских дней в Рио я объявляю Игры закрытыми. Призываю молодежь по всему миру встречать Олимпиаду в Токио-2020! Рио, до свиданья!", - заявил Бах во время торжественной церемонии закрытия Игр.
Перед этим он отдельно поблагодарил город, принявший Олимпиаду-2016.
"Мы приехали в Бразилию, не зная чего ожидать, но вы уже стали нашими друзьями. Ваш город в наших сердцах! Это невероятные Олимпийские игры проходили в невероятном месте и оставляют по себе невероятный след в истории. Потому что история знала Рио-де-Жанейро до Олимпиады, но теперь она будет знать этот город еще лучше после Олимпиады. Чудо свершилось!", - заявил Бах.
Как сообщал УНИАН, сборная Украины заняла 31-е место в медальном рейтинге Олимпиады-2016.