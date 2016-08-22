Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро объявлены закрытыми

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил ХХХІ Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро закрытыми.

"После 16 олимпийских дней в Рио я объявляю Игры закрытыми. Призываю молодежь по всему миру встречать Олимпиаду в Токио-2020! Рио, до свиданья!", - заявил Бах во время торжественной церемонии закрытия Игр.

Перед этим он отдельно поблагодарил город, принявший Олимпиаду-2016.

"Мы приехали в Бразилию, не зная чего ожидать, но вы уже стали нашими друзьями. Ваш город в наших сердцах! Это невероятные Олимпийские игры проходили в невероятном месте и оставляют по себе невероятный след в истории. Потому что история знала Рио-де-Жанейро до Олимпиады, но теперь она будет знать этот город еще лучше после Олимпиады. Чудо свершилось!", - заявил Бах.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины заняла 31-е место в медальном рейтинге Олимпиады-2016.