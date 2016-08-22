Эфиопский марафонец уверен, что его убьют, если он вернется домой

5 августа в Эфиопии начались массовые протесты с требованиями провести политические и социальные реформы и положить конец нарушениям прав человека, передает Трибуна.

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По словам Лилесы, за последние 9 месяцев тысяча человек погибли в результате действий правительства.

Лилеса планирует обозначить протест и на церемонии закрытия, когда будут награждать марафонцев.

Бегун уверен, что его убьют, если он вернется в Эфиопию. Дома у Лилесы остались жена и двое детей.