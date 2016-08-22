Эфиопский марафонец уверен, что его убьют, если он вернется домой
02:47, 22 августа 2016Рио-2016
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Эфиопский марафонец Фейиса Лилеса, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде в Рио, выступил против правительства Эфиопии.
REUTERS
5 августа в Эфиопии начались массовые протесты с требованиями провести политические и социальные реформы и положить конец нарушениям прав человека, передает Трибуна.
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По словам Лилесы, за последние 9 месяцев тысяча человек погибли в результате действий правительства.
Лилеса планирует обозначить протест и на церемонии закрытия, когда будут награждать марафонцев.
Бегун уверен, что его убьют, если он вернется в Эфиопию. Дома у Лилесы остались жена и двое детей.
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