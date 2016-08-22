В Рио-де-Жанейро завершилась церемония закрытия Олимпиады (фотогалерея)

В Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" завершилась церемония закрытия Олимпийских Игр.

Мероприятие началось со специального шоу-представления. После него состоялся парад спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде.

Кроме того, в церемонию вошла торжественная передача олимпийского флага из рук мэра Рио-де-Жанейро в руки мэра Токио, где пройдут Игры-2020. В этой процедуре также принял участие президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, а также премьер-министр Японии Синдзо Абе.

Церемония завершилась объявлением Игр закрытыми и процедурой погашения олимпийского огня.

Как сообщал УНИАН, мероприятие началось в 02:00 ночи по киевскому времени.