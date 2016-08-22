В Рио-де-Жанейро завершилась церемония закрытия Олимпиады (фотогалерея)
04:45, 22 августа 2016Рио-2016
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На стадионе "Маракана" прошло масштабное шоу в честь закрытия Игр.
Reuters
В Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" завершилась церемония закрытия Олимпийских Игр.
Мероприятие началось со специального шоу-представления. После него состоялся парад спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде.
Кроме того, в церемонию вошла торжественная передача олимпийского флага из рук мэра Рио-де-Жанейро в руки мэра Токио, где пройдут Игры-2020. В этой процедуре также принял участие президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, а также премьер-министр Японии Синдзо Абе.
Церемония завершилась объявлением Игр закрытыми и процедурой погашения олимпийского огня.
Как сообщал УНИАН, мероприятие началось в 02:00 ночи по киевскому времени.
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