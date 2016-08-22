Началась церемония закрытия Олимпийских игр в Рио

На стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро началась церемония закрытия летних XXXI Олимпийских игр.

Во время церемонии состоится традиционное шоу, где особое внимание будет уделено бразильскому колориту. Также во время мероприятия пройдет парад спортсменов, которые принимали участие в Олимпиаде.

Церемония завершится выступлением различных школ самбы и тушением олимпийского огня.

Как сообщал УНИАН, знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия будет саблистка Ольга Харлан.