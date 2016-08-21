Украина заняла 31-е место в медальном зачете Олимпиады в Рио

Сборная Украины заняла 31-е место в итоговом медальном зачете Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

В активе украинских спортсменов две золотых, пять серебрянных и четыре бронзовых награды. Таким образом, они расположились в таблице между Южной Африкой и Сербией.

Безоговорочным победителем медального зачета стала сборная США, которая взяла 121 медаль - 46 золотых, 37 серебрянных и 38 бронзовых.

Второе место заняла Великобритания, у нее 67 медалей, в том числе 27 золотых, 23 серебрянных и 17 бронзовых.

На третьей позиции медального зачета завершил соревнования Китай, собравший 70 медалей, включая 26 золотых, 18 серебрянных и 26 бронзовых.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2016 стала наихудшей в истории сборной Украины.