Рио-2016. Баскетбольная сборная США разгромила Сербию и взяла последнее золото Олимпиады

Сборная США третий раз подряд подряд стала победителем олимпийского баскетбольного турнира.

В финале Игр-2016 на "Кариока Арена 1" в Рио-де-Жанейро команда Майка Кжижевски разгромила сборную Сербии. Интрига в матче продолжалась лишь до начала второй четверти, которую американцы выиграли 33:14. Конечный счет встречи - 96:66.

Самым результативным игроком встречи стал форвард клуба НБА "Голден Стейт Уорриорс" Кевин Дюрант, набравший 30 очков.

Сербия - США - 66:96 (15:19, 14:33, 14:27, 23:17)

С: Недович (14), Мацван (11), Теодосич (9);

США: Дюрант (30 + 4 передачи), Казинс (13 + 15 подборов), Томпсон (12), Джордж (9).

Отметим, что ранее в матче за бронзу баскетбольного турнира победу одержала сборная Испании, которая победила Австралию со счетом 89:88. Самыми результативными игроками в составе обеих команд стали представители клуба НБА "Сан-Антонио Сперс" - испанец Пау Газоль (31 очков) и австралиец Патти Миллз (30 очков).

Розыгрыш медалей в баскетбольном турнире стал последним на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.