Рио-2016. Борец Андрейцев уступил в "бронзовом финале" Олимпиады

Украинец Валерий Андрейцев не смог выиграть в "бронзовом финале" олимпийских соревнований по вольной борьбе среди спортсменов до 97 кг.

В этой схватке 29-летний уроженец Малина (Житомирская область) уступил 33-летнему узбеку Магомеду Ибрагимову, который на Олимпиаде-2004 в Афинах стал серебрянным призером. Счет поединка - 6:4.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале Андрейцев уступил азербайджанцу Хетагу Газюмову, получив при этом травму колена. До этого он справился с киргизом Магомедом Мусаевым и россиянином Анзором Болтукаевым.

Напомним, Валерий Андрейцев является серебрянным призером Олимпиады-2012 в Лондоне.