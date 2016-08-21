Рио-2016. Борец Андрейцев уступил в "бронзовом финале" Олимпиады
21:17, 21 августа 2016Рио-2016
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Украинский борец в вольном стиле не смог победить представителя Узбекистана Магомеда Ибрагимова.
Reuters
Украинец Валерий Андрейцев не смог выиграть в "бронзовом финале" олимпийских соревнований по вольной борьбе среди спортсменов до 97 кг.
В этой схватке 29-летний уроженец Малина (Житомирская область) уступил 33-летнему узбеку Магомеду Ибрагимову, который на Олимпиаде-2004 в Афинах стал серебрянным призером. Счет поединка - 6:4.
Как сообщал УНИАН, в полуфинале Андрейцев уступил азербайджанцу Хетагу Газюмову, получив при этом травму колена. До этого он справился с киргизом Магомедом Мусаевым и россиянином Анзором Болтукаевым.
Напомним, Валерий Андрейцев является серебрянным призером Олимпиады-2012 в Лондоне.
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