Церемония закрытия Олимпиады: время начала, где смотреть

Сегодня, 21 августа, на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро состоится торжественная церемония закрытия XXXI Олимпийских Игр.

Начало мероприятия запланировано на 20:15 по местному времени. В связи с разницей часовых поясов, в Украине в этот момент наступит 22 августа. Соответственно, старт церемонии состоится в 02:15 по киевскому времени.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяВ прямом эфире церемонию закрытия Олимпиады в Рио можно будет посмотреть на телеканале UA:Перший (прежние названия - УТ-1, "Первый Национальный"). Начало трансляции - 02:00.

Для тех, кто в это время не сможет посмотреть церемонию, 22 августа в 18:05 на этом же канале будет демонстрироваться повтор события.

Как сообщал УНИАН, знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия Олимпиады станет фехтовальщица Ольга Харлан.