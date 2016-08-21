Рио-2016. Украинский борец Квятковский со второй попытки не смог попасть в бронзовый финал

Украинец Андрей Квятковский не смог воспользоваться второй попыткой на олимпийских соревнованиях по вольной борьбе среди спортсменов до 65 кг и выйти в бронзовый финал Игр-2016.

Ранее он в поединке 1/8 финала уступил азербайджанцу Тогрулу Аскерову, но благодаря тому, что Аскеров впоследствии пробился в финал, Квятковский получил право принять участие в схватке за попадание в бронзовый финал.

В этом поединке он уступил американцу Франку Молинаро со счетом 5:8.

Напомним, в весовой категории до 97 кг в бронзовый финал попал украинец Валерий Андрейцев.