Рио-2016. Украинский борец Квятковский со второй попытки не смог попасть в бронзовый финал
20:08, 21 августа 2016Рио-2016
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Украинский спортсмен уступил американцу Франку Молинаро.
Reuters
Украинец Андрей Квятковский не смог воспользоваться второй попыткой на олимпийских соревнованиях по вольной борьбе среди спортсменов до 65 кг и выйти в бронзовый финал Игр-2016.
Ранее он в поединке 1/8 финала уступил азербайджанцу Тогрулу Аскерову, но благодаря тому, что Аскеров впоследствии пробился в финал, Квятковский получил право принять участие в схватке за попадание в бронзовый финал.
В этом поединке он уступил американцу Франку Молинаро со счетом 5:8.
Напомним, в весовой категории до 97 кг в бронзовый финал попал украинец Валерий Андрейцев.
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