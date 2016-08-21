Знаменосцем Украины на закрытии Олимпиады-2016 станет Ольга Харлан

Знаменосцем Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2016 станет саблистка Ольга Харлан, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

"Для меня это огромная честь. У меня и так было хорошее настроение, а теперь трудно сдержать все ощущения. Я понесу флаг Украины! Горжусь этим!", - заявила спортсменка.

Напомним, на Олимпиаде-2016 Харлан выиграла две медали - бронзу в индивидуальных соревнованиях, а также серебро в командном первенстве.

Ранее она в составе сборной Украины становилась чемпионкой Олимпиады-2008, а также выигрывала бронзу в индивидуальных соревнованиях на Играх-2012.

Также добавим, что знаменосцем Украины на церемонии открытия Олимпиады был стрелок Николай Мильчев.