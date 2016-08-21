Рио-2016. Ситковский попал в Топ-20 олимпийского марафона

Украинец Александр Ситковский занял двадцатое место на олимпийском марафоне (42 км) в Рио-де-Жанейро.

38-летний уроженец города Желтые Воды (Днепропетровская область) начал забег в конце первой сотни участников и после первых 5 км шел на 94-й позиции. Однако после этого Ситковский каждые следующие 5 км обгонял по несколько соперников, в результате чего смог финишировать в Топ-20.

Время Ситковского - 2:14:24. От олимпийского чемпиона Элиуда Кипчоге из Кении он отстал на пять минут и сорок секунд.

Серебро завоевал представитель Эфиопии Фейиса Лилеса, а бронзу - американец Гален Гупп.

Напомним, на Олимпиаде-2012 Ситковский преодолел марафон за 2:12:56 и занял на нем 12-е место.