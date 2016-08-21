Рио-2016. Ситковский попал в Топ-20 олимпийского марафона
18:05, 21 августа 2016Рио-2016
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Украинский стайер на протяжении гонки отыграл 74 позиции.
Reuters
Украинец Александр Ситковский занял двадцатое место на олимпийском марафоне (42 км) в Рио-де-Жанейро.
38-летний уроженец города Желтые Воды (Днепропетровская область) начал забег в конце первой сотни участников и после первых 5 км шел на 94-й позиции. Однако после этого Ситковский каждые следующие 5 км обгонял по несколько соперников, в результате чего смог финишировать в Топ-20.
Время Ситковского - 2:14:24. От олимпийского чемпиона Элиуда Кипчоге из Кении он отстал на пять минут и сорок секунд.
Серебро завоевал представитель Эфиопии Фейиса Лилеса, а бронзу - американец Гален Гупп.
Напомним, на Олимпиаде-2012 Ситковский преодолел марафон за 2:12:56 и занял на нем 12-е место.
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