Рио-2016. Украинский борец Андрейцев проиграл в полуфинале и поборется за бронзу Олимпиады
17:12, 21 августа 2016Рио-2016
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Валерий Андрейцев не смог повторить или улучшить свое достижение на Играх-2012.
Reuters
Украинец Валерий Андрейцев не смог выйти в финал олимпийских соревнований по вольной борьбе среди спортсменов до 97 кг.
В полуфинале уроженец Малина (Житомирская область), получив травму, уступил азербайджанцу Хетагу Газюмову со счетом 0:11. Теперь он поборется за бронзу Олимпиады.
Как сообщал УНИАН, ранее Андрейцев справился с киргизом Магомедом Мусаевым и россиянином Анзором Болтукаевым.
Напомним, Валерий Андрейцев является серебрянным призером Олимпиады-2012 в Лондоне.
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