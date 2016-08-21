Рио-2016. Украинский борец Андрейцев проиграл в полуфинале и поборется за бронзу Олимпиады

17:12, 21 августа 2016
Рио-2016
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Валерий Андрейцев не смог повторить или улучшить свое достижение на Играх-2012.

Reuters

Украинец Валерий Андрейцев не смог выйти в финал олимпийских соревнований по вольной борьбе среди спортсменов до 97 кг.

В полуфинале уроженец Малина (Житомирская область), получив травму, уступил азербайджанцу Хетагу Газюмову со счетом 0:11. Теперь он поборется за бронзу Олимпиады.

Как сообщал УНИАН, ранее Андрейцев справился с киргизом Магомедом Мусаевым и россиянином Анзором Болтукаевым.

Напомним, Валерий Андрейцев является серебрянным призером Олимпиады-2012 в Лондоне.

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