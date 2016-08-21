Рио-2016. Андрейцев вышел в полуфинал турнира по вольной борьбе

Украинец Валерий Андрейцев вышел в полуфинал олимпийских соревнований по вольной борьбе среди спортсменов до 97 кг.

В четвертьфинале уроженец Малина (Житомирская область) победил киргиза Магомеда Мусаева со счетом 5:2.

Как сообщал УНИАН, ранее Андрейцев неожиданно выиграл в схватке с главным фаворитом турнира россиянином Анзором Болтукаевым.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяВ полуфинале украинец встретится с азербайджанцем Хетагом Газюмовым. Соперник Андрейцева - бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, а также чемпион мира 2010 года и победитель Европейских игр 2015 года.

Напомним, Валерий Андрейцев является серебрянным призером Олимпиады-2012 в Лондоне.