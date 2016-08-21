Рио-2016. Украинский борец Андрейцев неожиданно победил титулованного россиянина Болтукаева
15:59, 21 августа 2016Рио-2016
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Уроженец Малина справился с главным фаворитом соревнований по вольной борьбе.
Reuters
Украинец Валерий Андрейцев вышел в четвертьфинал олимпийских соревнований по вольной борьбе среди спортсменов весовой категории до 97 кг.
В поединке 1/8 финала 29-летний уроженец Житомирской области победил российского чеченского борца Анзора Болтукаева. Счет поединка - 8:5.
Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяОтметим. что перед стартом соревнований букмекеры считали Болтукаева главным фаворитом на золото Олимпиады. Андрейцев в рейтинге букмекеров шел на третьем месте.
В четвертьфинале украинский борец встретится с киргизом Магомедом Мусаевым.
Напомним, Валерий Андрейцев является серебрянным призером Олимпиады-2012 в Лондоне.
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