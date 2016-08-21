Рио-2016. Украинский борец Андрейцев неожиданно победил титулованного россиянина Болтукаева

Украинец Валерий Андрейцев вышел в четвертьфинал олимпийских соревнований по вольной борьбе среди спортсменов весовой категории до 97 кг.

В поединке 1/8 финала 29-летний уроженец Житомирской области победил российского чеченского борца Анзора Болтукаева. Счет поединка - 8:5.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяОтметим. что перед стартом соревнований букмекеры считали Болтукаева главным фаворитом на золото Олимпиады. Андрейцев в рейтинге букмекеров шел на третьем месте.

В четвертьфинале украинский борец встретится с киргизом Магомедом Мусаевым.

Напомним, Валерий Андрейцев является серебрянным призером Олимпиады-2012 в Лондоне.