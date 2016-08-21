Рио-2016. Украинский борец Квятковский проиграл олимпийскому чемпиону

15:18, 21 августа 2016
Рио-2016
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Андрей Квятковский в 1/8 финала уступил азербайджанцу Тогрулу Аскерову.

Квятковский уступил Аскерову / wrestling.com.ua

Украинец Андрей Квятковский не смог выйти в четвертьфинал олимпийских соревнований по вольной борьбе среди спортсменов весовой категории до 65 кг.

В поединке 1/8 финала он уступил азербайджанцу Тогрулу Аскерову со счетом 2:12.

Отметим, что Аскеров является чемпионом Олимпиады-2012 и Европейских игр-2015.

Также добавим, что Квятковский еще может попасть в утешительный турнир, где спортсмены будут бороться за бронзу.

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