Рио-2016. Украинский борец Квятковский проиграл олимпийскому чемпиону

Украинец Андрей Квятковский не смог выйти в четвертьфинал олимпийских соревнований по вольной борьбе среди спортсменов весовой категории до 65 кг.

В поединке 1/8 финала он уступил азербайджанцу Тогрулу Аскерову со счетом 2:12.

Отметим, что Аскеров является чемпионом Олимпиады-2012 и Европейских игр-2015.

Также добавим, что Квятковский еще может попасть в утешительный турнир, где спортсмены будут бороться за бронзу.