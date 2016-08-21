Рио-2016. Украинский борец Квятковский проиграл олимпийскому чемпиону
15:18, 21 августа 2016Рио-2016
1706
Андрей Квятковский в 1/8 финала уступил азербайджанцу Тогрулу Аскерову.
Квятковский уступил Аскерову / wrestling.com.ua
Украинец Андрей Квятковский не смог выйти в четвертьфинал олимпийских соревнований по вольной борьбе среди спортсменов весовой категории до 65 кг.
В поединке 1/8 финала он уступил азербайджанцу Тогрулу Аскерову со счетом 2:12.
Отметим, что Аскеров является чемпионом Олимпиады-2012 и Европейских игр-2015.
Также добавим, что Квятковский еще может попасть в утешительный турнир, где спортсмены будут бороться за бронзу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter