Украинский арбитр Рыжик будет судить баскетбольный финал Олимпиады

Украинский арбитр Борис Рыжик будет обслуживать финал мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2016, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Напарниками Рыжика в этом матче выступят мексиканец Хосе Рейес и испанец Хуан Гарсия.

Ранее 40-летний украинский судья работал на всех значимых мировых баскетбольных финалах. В частности, он обслуживал финал женской Олимпиады и мужских чемпионатов мира и Европы, а также финал Евролиги.

Напомним, в финале мужского баскетбольного турнира сегодня встретятся сборные США и Сербии. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.