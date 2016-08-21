Украинский арбитр Рыжик будет судить баскетбольный финал Олимпиады
15:09, 21 августа 2016Рио-2016
694
Борис Рыжик получил главное назначение в своей судейской карьере.
Борис Рыжик будет судить финал Олимпиады / БК "Химик"
Украинский арбитр Борис Рыжик будет обслуживать финал мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2016, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Напарниками Рыжика в этом матче выступят мексиканец Хосе Рейес и испанец Хуан Гарсия.
Ранее 40-летний украинский судья работал на всех значимых мировых баскетбольных финалах. В частности, он обслуживал финал женской Олимпиады и мужских чемпионатов мира и Европы, а также финал Евролиги.
Напомним, в финале мужского баскетбольного турнира сегодня встретятся сборные США и Сербии. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter