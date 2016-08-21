Британская легкоатлетка: "Трудно обгонять тех, кто больше похож на мужчину"

Британская легкоатлетка Линси Шарп раскритиковала Международную федерацию легкой атлетики (IAAF) за допуск к соревнованиям спортсменок, которые "больше похожи на мужчину". Об этом сообщает Xsport.ua, ссылаясь на The Telegraph.

"Все видят, что на дистанции 800 метров спортсменки соревнуются в двух лигах. Трудно обгонять тех, кто больше похож на мужчину. Обидно, что организаторы ничего с этим не делают, но от нас ничего не зависит. Мы можем только выкладываться по максимуму и стремиться прогрессировать", - заявила Шарп.

Очевидно, Шарп имела в виду олимпийскую чемпионку на дистанции 800 метров Кастер Семеню из ЮАР. В 2009 году журналисты Sydney Morning Herald вызвали мировой скандал, заявив, что Семеня, имеющая мало женских черт в фигуре, может быть гермафродитом. Однако позже гендерные тесты доказали, что Кастер является женщиной.

Добавим, что "золото" Олимпиады в Рио стало первым в карьере Семени. На Играх-2012 в Лондоне она завоевала серебряную медаль.

Линси Шарп завершила финальный забег на шестом месте.