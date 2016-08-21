Американский спортсмен извинился перед бразильцами за историю о своем ограблении

Об этом сообщает РБК.

Интервью Лохте на телеканале Globo вышло сразу после первой в истории победы сборной Бразилии над командой Германии в финале футбольного турнира Олимпиады, привлекшей рекордную телевизионную аудиторию. Сразу после завершения матча телеканал вывел в эфир американского спортсмена, который извинился за то, что рассказывал всем о вооруженном нападении на него в Рио-де-Жанейро.

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«Извините, Бразилия не заслуживает этого», – сказал Лохте. «Я не врал. Я просто преувеличил случившееся со мной», - добавил он.

Ситуация с американским спортсменом стала одним из главных скандалов Олимпиады. Изначально Лохте рассказывал о том, что неизвестные напали на такси, в котором он вместе с несколькими членами сборной США по плаванию возвращался с вечеринки. По его утверждениям, бандиты их ограбили. Позже он стал рассказывать, что на него напали вооруженные охранники.

Полиция утверждала, что Лохте придумал эту историю, чтобы скрыть хулиганство на бензоколонке, где американцы вели себя вызывающе и сломали дверь. В результате трое участников Олимпиады от США – Джимми Фейген, Джек Конгер и Гуннар Бентц – были сняты с рейса из Рио-де-Жанейро на родину. На вопрос, что он об этом думает, Лохте заявил, что был расстроен этим фактом.

Бентц ранее заявил, что именно Лохте, успевший улететь в США до начала расследования, устроил скандал на бензоколонке, сорвал плакат со стены и поругался с охраной.