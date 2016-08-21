Сборная Украины занимает 28-е место в медальном зачете перед последним днем Олимпиады

В Рио-де-Жанейро завершился предпоследний день Олимпийских игр-2016, по итогам которого сборная Украины занимает 28-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету команды 11 наград - 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых.

В субботу украинские атлеты завоевали три награды - бронзу в гребле дуэт каноистов, серебро в пятиборье Павел Тимощенко и бронзу в художественной гимнастике Анна Ризатдинова.

Лидером медального зачета по-прежнему является команда США, на счету которой уж 116 наград - 43 золотые, 36 серебряных и 37 бронзовых. Следом за американцами идут команды Великобритании (27-22-17, 66), Китая (25-18-26, 69), России (17-17-19, 53), Германии (17-10-14, 41) и Японии (12-8-21, 41).

Остальные команды завоевали менее 10 золотых наград.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Рио-де-Жанейро проходит с 5 по 21 августа.