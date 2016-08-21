Рио-2016. Легкоатлет Косинский попал в пятерку лучших Олимпиады в метании копья

В Рио-де-Жанейро завершились соревнования в секторе для метания копья в рамках турнира по легкой атлетике Олимпийский игр, где украинец Дмитрий Косинский занял 5-е место, сообщает корреспондент УНИАН.

В своей лучшей попытке - второй из шести - украинец метнул снаряд на 83,95 метра. Это позволило ему выйти в решающий раунд соревнований, где сражались восемь сильнейших атлетов, и выполнить все шесть попыток в финале, но выше 5-го места ему подняться не удалось.

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Чемпионом Олимпийских игр в этой дисциплине стал Томас Ролер из Германии с результатом 90,30 метра. Серебряным призером - Джулиус Йего из Кении (88,24 метра), бронзовым - Кешорн Уолкотт из Тринидада и Тобаго (85,38).

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня украинка Ирина Геращенко заняла 10-е место в секторе для прыжков в высоту.